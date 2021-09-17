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Орбиту МКС скорректируют 24 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют на 1,2 км, сообщили в "Роскосмосе".

"Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 24 сентября. По предварительным данным баллистико-навигационной службы Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС будут включены в 17:23 по московскому времени и проработают 48 секунд", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после проведения корректирующего маневра высота орбиты станции уменьшится на 1,2 км.

Ранее обита корректировалась 11 сентября.

Сейчас экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

МКС Роскосмос

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