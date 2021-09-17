Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех китайских тайконавтов успешно приземлился после многочасового полета со строящейся космической станции "Тяньгун", следует из трансляции Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).

Спускаемый аппарат с тайконавтами на борту приземлился на полигоне "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в 8:34 по московскому времени. Полет продолжался почти 24 часа.

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех тайконавтов (Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин) отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" и направился обратно на Землю, тем самым завершив 91-дневную миссию тайконавтов на космической станции, 16 сентября в 8:56 по Москве.

"Шэньчжоу-12" был запущен к станции "Тяньгун" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома "Цзюцюань" 17 июня этого года и успешно состыковался со станцией в тот же день.

За время работы на станции тайконавты провели множество экспериментов, совершили два выхода в открытый космос, в рамках которых установили на станции различное оборудование и панорамные камеры, а также провели испытания техники и скафандров.

Ожидается, что следующий космический корабль с экипажем из трех человек "Шэньчжоу-13" отправится к станции ориентировочно в конце октября. По плану, тайконавты проведут на станции 6 месяцев.

Китайская космическая станция

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции "Тяньхэ" был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

По плану, на орбиту должны быть выведены два лабораторных модуля "Вэнтянь" и "Мэнтянь", которые будут пристыкованы к базовому, а также запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и сможет на постоянной основе принимать трех членов экипажа.