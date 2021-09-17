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Путин заявил о необходимости работать с временным правительством Афганистана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что работать с временным правительством Афганистана, сформированным талибами (террористическая организация "Талибан" запрещена в РФ), нужно, а вопрос признания необходимо согласовывать по линии ШОС-ОДКБ.

"Движение талибов, став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, мы ведь здесь не видим представителей других этнических групп. Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно", - сказал Путин, выступая на совместном заседании глав государств-членов ШОС и ОДКБ.

"Что касается признания, то полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - добавил Путин.

Президент РФ считает оптимальным выстраивание диалога по линии механизма расширенной "тройки" по Афганистану. "И работа в этом направлении уже ведется", - сказал Путин.

Он также напомнил и о действовавшем ранее Московском формате консультаций по Афганистану, в котором участвовали многие партнеры по Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

"Его работу в случае необходимости и с согласия всех входящих в него государств можно восстановить", - сказал президент РФ.

Владимир Путин Афганистан Талибан

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