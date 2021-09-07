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Турция призвала мир не торопиться с признанием власти талибов в Афганистане

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что советует странам мира не спешить признавать власть талибов (члены запрещенного в РФ террористического движения "Талибан") в Афганистане, сообщают во вторник европейские СМИ.

"Не нужно торопиться. Это наш совет всему миру. Мы должны действовать совместно с международным сообществом", - приводят СМИ слова Чавушоглу. Министр добавил, что новое правительство Афганистана должно быть инклюзивным, и женщины, а также представители этнических меньшинств должны будут получить в нем министерские посты.

Также Турция ведет переговоры с движением "Талибан" по вопросам возобновления работы аэропорта в Кабуле, где до сих пор находятся турецкие дипломаты. По словам Чавушоглу, Турция продолжает контакты и с Катаром, и с США по вопросам условий, при которых открытие аэропорта будет возможно.

В понедельник, 6 сентября, представители "Талибана" заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители Фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.

Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничали с "Талибаном" с целью как можно скорее возобновить работу аэропорта в Кабуле. Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 сентября, аэропорт Кабула частично возобновил работу, осуществляя внутренние рейсы.

Мевлют Чавушоглу Турция Афганистан Талибан

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