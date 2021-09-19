Полиция арестовала четверых митингующих у Капитолия в Вашингтоне

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Митинг "Справедливость для J6" против действий властей по отношению к участникам штурма Капитолия прошел в субботу у подножия Капитолийского холма, сообщает Fox News.

Протестующие выступали против "бесчеловечного обращения" по отношению к осужденным участникам штурма Капитолия, которые остаются в тюрьме в ожидании судебных процессов, до которых еще несколько месяцев. По словам полиции, один человек был арестован в толпе за ношение ножа, второй человек был арестован за ношение пистолета. Два других человека, по словам полиции, разыскивались в Техасе за обвинение в нарушении условно – досрочного освобождения и ношении оружия. Они также были арестованы после того, как их остановили.

В июле в США начал работу комитет по расследованию беспорядков в Капитолии. Слушания начались со свидетельств сотрудников правоохранительных органов, которые столкнулись 6 января с участниками беспорядков и были избиты ими.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, и заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года.