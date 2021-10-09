Байден отказал Трампу в сокрытии документов в рамках расследования штурма Капитолия

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Белый дом в пятницу официально отклонил попытку бывшего президента Дональда Трампа скрыть от Конгресса документы, связанные с нападением на Капитолий 6 января, что привело к судебному разбирательству между нынешним и бывшим президентами по поводу привилегий исполнительной власти. Об этом сообщает NBC News.

В письме в Национальный архив, полученном NBC News, адвокат Белого дома Дана Ремус отклонила попытку адвокатов Трампа скрыть документы относительно деятельности экс-президента во время штурма Капитолия 6 января, написав, что "президент Байден определил, что утверждение о привилегиях исполнительной власти не отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов и, следовательно, не оправдано".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила две недели назад, что президент Джо Байден уже пришел к выводу, что было бы нецелесообразно заявлять о привилегиях исполнительной власти, связанных с запросами от 6 января.

Белый дом предоставил Национальному архиву полномочия передать первоначальную партию документов, которые подпадали под широкую категорию, запрошенную комитетом, охватывающую действия и сообщения Трампа 6 января, включая митинг на территории Белого дома. Согласно источнику, знакомому с этим вопросом, Национальный архив немедленно начал просматривать имеющиеся в его распоряжении материалы, отвечающие запросу комитета, опубликованному в августе. С тех пор архив регулярно предоставляет соответствующие документы как законным представителям Трампа, так и Белому дому.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, вновь заявив, что не признает поражения на выборах. По его утверждениям, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов.