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Штурмовавшему Капитолий "шаману" грозит до 20 лет тюрьмы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жителю американского штата Аризона Джейкобу Чансли грозит до 20 лет тюремного заключения за участие в штурме здания Капитолия 6 января 2020 года. Подсудимый признал свою вину, сообщает в пятницу BBC News.

Первоначально Чансли был обвинен в шести федеральных преступлениях, сообщает CNN. Он признал себя виновным по одному из них и согласился выплатить $2 тыс. в качестве возмещения ущерба, нанесенного Капитолию. Ему грозит максимум 20 лет тюремного заключения. Приговор будет оглашен 17 ноября.

Джейкоб Энтони Чансли по прозвищу "Шаман" был одним из тысяч сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые пытались помешать Конгрессу США утвердить результаты выборов 2020 года. Чансли стал фактически лицом осады, ворвавшись в Капитолий в меховом головном уборе с рогами, нарисованным на лице американским флагом и копьем в руке. Мировые СМИ растиражировали его фотографии.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Почти 600 человек были обвинены в ходе федерального расследования. Министерство юстиции США добилось более 50 признаний вины.

США Капитолий

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