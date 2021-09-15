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Баллистическую ракету запустили с подлодки в Южной Корее

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Южной Корее в среду успешно провели испытание баллистической ракеты подводного базирования, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию президента страны.

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По данным агентства, за пуском наблюдал глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин.

Испытания южнокорейской ракеты проведены после того, как ранее в среду Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные сообщили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральной части внутренних районов Севера.

Южная Корея

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