Баллистическую ракету запустили с подлодки в Южной Корее

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Южной Корее в среду успешно провели испытание баллистической ракеты подводного базирования, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию президента страны.

По данным агентства, за пуском наблюдал глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин.

Испытания южнокорейской ракеты проведены после того, как ранее в среду Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные сообщили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральной части внутренних районов Севера.