Что случилось этой ночью: среда, 22 сентября

Нежелание Турции признавать вхождение Крыма в состав РФ, просьба талибов о возможности выступить на Генассамблее ООН, взятие в заложники трех пассажиров автобуса в Германии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России. "Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал он во вторник во время выступления перед Генассамблеей ООН.

- Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии. По информации газеты Bild, на место прибыли сотрудники специального полицейского подразделения. После переговоров мужчина отпустил заложников и был задержан полицией.

- Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он уточнил, что письмо было отправлено за день до начала сессии 20 сентября, а Муттаки был указан в нем как "министр иностранных дел".

- Путин освободил Буксмана от должности первого замгенпрокурора. В тексте указа, размещенном в среду на официальном портале правовой информации, говорится, что Буксман освобожден от должности с 15 сентября. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что указ президента РФ об освобождении от занимаемой должности Буксмана связан с достижением им предельного для заместителя генпрокурора возраста.

- Джонсон и Байден договорились подходить к отношениям с РФ и КНР на основе общих ценностей. В ходе встречи в Белом доме два лидера также обсудили тему вывода войск НАТО из Афганистана, создание альянса AUKUS, вопросы торговли между двумя странами, изменение климата и необходимость расширения международного доступа к вакцинам против COVID-19.