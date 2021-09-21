Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный человек взял в заложники трех человек в туристическом автобусе в Германии, сообщает во вторник газета Bild.

По информации издания, в автобусе между пассажирами произошла ссора и один из пассажиров взял в заложники еще троих, очевидцы сообщают, что у него было огнестрельное оружие. ЧП произошло на автобане А9 на юге страны.

Сообщается также, что на место прибыли сотрудники специального полицейского подразделения, после переговоров мужчина отпустил заложников, после чего был задержан.