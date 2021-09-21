Поиск
Хроника последних дней СССР

Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии

Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный человек взял в заложники трех человек в туристическом автобусе в Германии, сообщает во вторник газета Bild.

По информации издания, в автобусе между пассажирами произошла ссора и один из пассажиров взял в заложники еще троих, очевидцы сообщают, что у него было огнестрельное оружие. ЧП произошло на автобане А9 на юге страны.

Сообщается также, что на место прибыли сотрудники специального полицейского подразделения, после переговоров мужчина отпустил заложников, после чего был задержан.

Германия

Новости

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Что произошло за день: вторник, 21 сентября

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

В Лондоне хотели бы, чтобы РФ передала всех подозреваемых по делу Скрипалей

Apple разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью iPhone

Отравление Сергея Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля
Афганистан во власти талибов

Талибы произвели новые назначения в правительстве Афганистана

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');