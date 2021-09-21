Путин освободил Буксмана от должности первого замгенпрокурора

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора.

В тексте указа говорится, что Буксман освобожден от должности с 15 сентября.

Документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Между тем, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что указ президента РФ об освобождении от занимаемой должности Буксмана связан с достижением им предельного для заместителя генпрокурора предельного возраста. 15 сентября этого года первому замглавы надзорного ведомства исполнилось 70 лет.

Собеседник агентства отметил также, что некоторая задержка обнародования указа связана с отпуском Буксмана.

Буксман занял должность первого заместителя генпрокурора РФ в 2006 году, когда надзорное ведомство возглавил Юрий Чайка, ныне полпред президента РФ в Северокавказском федеральном округе.