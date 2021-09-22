США собрались следить за возможными манипуляциями с ценами на газ для Европы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США готова вместе с европейскими партнерами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ, сообщила в среду американский министр энергетики Дженнифер Гранхольм.

"США ясно давали понять, что нам с партнерами нужно быть готовыми действовать, когда игроки, возможно, манипулируют поставками, чтобы получить от этого выгоду. Мы хотим, сохраняя единство с европейскими союзниками, убедиться, что на эту зиму у них будут надежные поставки газа", - сказала Гранхольм в ходе видеоконференции.

"Ясно, что мы все хотим отслеживать случаи, когда могут происходить любые манипуляции с ценами на газ. Манипулировать ценами можно, накапливая запасы газа или не добывая нужный объем газа. Мы внимательно следим за этим вопросом и занимаем общую позицию с нашими европейскими союзниками. Стремимся к тому, чтобы они получили достаточные поставки газа по доступной цене на эту зиму", - добавила министр, находящаяся с визитом в Польше.

По ее словам, "рост цен на газ вызвал серьезные опасения и вопросы по поводу надежности существующих поставок и по энергетической безопасности в Европе".

Параллельно с этим, как отметила Гранхольм, США готовы продолжать сотрудничать с Европой в сфере технологий, которые в будущем позволят диверсифицировать поставки энергоносителей.

Спотовые цены по всему миру сейчас находятся на рекордных уровнях. Это связано с уникальным сочетанием факторов глобального дефицита газа: приостановкой инвестиций в 2020 году, коронавирусным локдауном, посткризисным восстановлением мировой экономики, большим расходом газа из хранилищ за минувшую затяжную зиму, глобальным курсом на декарбонизацию экономики и ростом потребления газа как более экологичного топлива. В сентябре спотовые цены на газ в Европе уже вплотную приблизились к отметке в $1000 за тысячу кубометров. Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главном хабе Европы, с начала года составляет $358 за тысячу кубометров.