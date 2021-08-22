Госсекретарь США подтвердил поддержку Литвы по Китаю и Белоруссии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом подтвердил, что Вашингтон солидарен с Вильнюсом в вопросах его политики в отношении Белоруссии и давления со стороны Китая, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул нерушимую солидарность с нашим союзником по НАТО и партнером из состава ЕС Литвой, столкнувшейся с давлением со стороны КНР. Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис также обсудили вопросы жестоких репрессий режима Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) в отношении гражданского общества в Белоруссии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны подтвердили "непоколебимую поддержку белорусскому демократическому движению", призвали Лукашенко прекратить репрессии против белорусов и кампанию по организации незаконных потоков мигрантов через свои границы.

Ранее сообщалось, что Китай отозвал своего посла из Вильнюса в связи с решением литовских властей разрешить тайваньской администрации открыть в Литве миссию под официальным названием "представительство Тайваня".

МИД КНР заявил, что это решение Литвы "является грубым нарушением духа коммюнике об установлении дипломатических отношений" между двумя странами. Оно также "наносит ущерб территориальной целостности и суверенитету КНР".

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман также заявляла о поддержке позиции Литвы. Она отмечала, что Соединенные Штаты "решительно солидарны" с Вильнюсом, как союзником по НАТО и партнером тогда, когда Пекин применяет "силовые методы" в его отношении.