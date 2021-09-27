Гутерриш выразил надежду на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на то, что Азербайджан и Армения продолжат диалог после встречи глав МИД двух стран "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования", - говорится в распространенном в понедельник заявлении офиса генерального секретаря.

Гутерриш подтвердил свою полную поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении. Генсек ООН призвал сосредоточить внимание на продвижении мира и сотрудничества на всех уровнях на благо населения в регионе. "ООН готова поддержать такие усилия посредством своей постоянной гуманитарной деятельности, восстановления, развития и миростроительства", - подчеркивается в заявлении.