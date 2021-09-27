Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гутерриш выразил надежду на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на то, что Азербайджан и Армения продолжат диалог после встречи глав МИД двух стран "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В миреГлавы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Нью-ЙоркеЧитать подробнее

"Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования", - говорится в распространенном в понедельник заявлении офиса генерального секретаря.

Гутерриш подтвердил свою полную поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении. Генсек ООН призвал сосредоточить внимание на продвижении мира и сотрудничества на всех уровнях на благо населения в регионе. "ООН готова поддержать такие усилия посредством своей постоянной гуманитарной деятельности, восстановления, развития и миростроительства", - подчеркивается в заявлении.

ООН Антониу Гутерриш Азербайджан Армения

Новости по теме

Новости

Саакашвили сообщил, что взял билет на авиарейс до Тбилиси на 2 октября

США успешно вывели на орбиту спутник стоимостью $750 млн

США успешно вывели на орбиту спутник стоимостью $750 млн

Российские военные в Сирии сбили беспилотник над авиабазой Хмеймим

YouTube запретил размещать ролики, оспаривающие итоги выборов

YouTube запретил размещать ролики, оспаривающие итоги выборов

"Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ

Pfizer начал обширное тестирование препарата, защищающего от заражения COVID-19

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против коронавируса

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых туристов после 1 ноября

Бангкок и еще 9 провинций Таиланда откроют для привитых туристов после 1 ноября

На Генассамблее ООН не выступят ни постпред Афганистана, ни талибы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');