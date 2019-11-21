El Pais узнала о расследовании Испании в отношении РФ из-за событий в Каталонии

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон открыл расследование в отношении возможной активности группы, связанной с разведслужбами России, в период, предшествующий неудавшемуся референдуму о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, сообщает в четверг испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, упор в расследовании сделан на элитной военной группе под названием "подразделение 29155", которую разведслужбы ряда стран, связывают с дестабилизирующей активностью в Европе.

Расследование поручено подразделению испанской полиции, специализирующемуся на борьбе с терроризмом. Детали расследования пока держатся в секрете, отмечает газета.

El Pais отмечает, что "подразделение 29155" считают причастным к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдавии.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Автономию тогда возглавлял Карлес Пучдемон. Испанские власти обвиняют политика в растрате госсредств и мятеже из-за референдума. Суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона, сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.

В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии. Власти Испании требуют его экстрадиции. В октябре 2019 года сообщалось, что Брюссельский суд согласился на просьбу защиты Пучдемона о переносе на 16 декабря слушаний по его выдачи Мадриду.