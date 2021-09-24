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Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars сообщил, что планирует добиться того, чтобы к 2030 году обивка салонов всех машин компании была сделана без использования кожи, из альтернативных материалов.

К 2025 году компания планирует, что четверть материалов, используемых в новых автомобилях, будет "состоять из перерабатываемых компонентов, полученных на основе биологического сырья".

В частности, Volvo будет использовать для отделки салонов материал Nordico. Он состоит из ткани, полученной из таких перерабатываемых компонентов, как бутылки из полиэтилентерефталата, а также материалов из "лесов в Швеции и Финляндии и переработанных винных пробок", отмечает компания.

При этом компания продолжит использовать шерстяные материалы от ряда поставщиков.

"Поиск продуктов и материалов, при производстве которых не наносится вред животным, будет непростым, но это не причина избегать столь важной задачи", - сказал директор Volvo по устойчивости Стюарт Темплар.

В 2019 году производитель электрокаров Tesla Inc. сообщил, что салон электромобиля Model 3 "на 100% выполнен не из кожи".

Porsche предлагает клиентам вариант салона спортивного электромобиля Taycan, также выполненный не из кожи.

Volvo также активно фокусируется на производстве электромобилей. В марте компания сообщила, что планирует перейти на производство исключительно электрокаров к 2030 году.

Volvo Швеция Стюарт Темплар Tesla Porsche

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