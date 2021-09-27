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Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Гуманитарной катастрофой назвал ситуацию с мигрантами на границе президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске.

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

"Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди", - заявил он.

"Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной", - сказал президент.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

По данным польских властей, с начала года было зафиксировано более 8 тыс. попыток нелегального пересечения границы, из них 3,8 тыс. - в сентябре.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Александр Лукашенко Белоруссия

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