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Вспышки COVID-19 зарегистрировали в школах США, где отсутствует строгий масочный режим

Вспышки COVID-19 зарегистрировали в школах США, где отсутствует строгий масочный режим
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские школы, в которых с начала учебного года не ввели строгий масочный режим, столкнулись со значительным ростом заболеваемости COVID-19, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно данным трех новых исследований, в таких школах случаи заражения COVID-19 среди детей увеличились по меньшей мере вдвое. Так, в школах штата Аризона, которые начали учебный год без строгого масочного режима, вероятность вспышки COVID-19 была в 3,5 раза выше, чем в школах, где маски носить необходимо.

Исследователи обращают внимание на то, что именно масочный режим играет первостепенное значение для профилактики распространения вируса. Иными эффективными методами считаются вакцинация, тестирование на наличие инфекции и соблюдение социальной дистанции.

Хроника 09 января 2020 года – 25 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус COVID-19

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