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В Белом доме заявили, что не будут отменять масочный режим

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что администрация президента США не будет отменять требование по ношению масок от COVID-19, так как такое решение принимается Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом сообщает Associated Press.

Действующее руководство указывает, что маски разрешается не носить только полностью вакцинировавшимся.

Представители Белого дома и чиновники сферы общественного здравоохранения обсуждали 22 июля необходимость обновления правил ношения средств защиты на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Ранее органы здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) рекомендовали прошедшим вакцинацию от коронавируса продолжать использовать маски для того, чтобы сдержать распространение более контагиозного штамма "дельта".

В конце июня во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что прошедшие полную вакцинацию от COVID-19 должны носить маски в общественных местах из-за угрозы штамма "дельта".

США коронавирус Джен Псаки

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