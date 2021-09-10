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В Лос-Анджелесе учащихся от 12 лет обязали проходить вакцинацию от COVD-19

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет по образованию Лос-Анджелеса проголосовал в четверг за то, чтобы обязать учащихся от 12 лет и старше проходить вакцинацию против коронавируса для посещения очных занятий во втором по величине школьном округе страны, передает Associated Press.

Близлежащий город Калвер-Сити ввел аналогичную политику в прошлом месяце для своих 7 тысяч студентов.

Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (Los Angeles Unified School District), в котором обучается более 600 тысяч учащихся, в основном латиноамериканцев, каждую неделю проверяет всех учащихся и сотрудников, требует ношения масок в помещении и на открытом воздухе и обязал сотрудников пройти вакцинацию. В соответствии с планом вакцинации учащиеся в возрасте от 12 лет и старше, которые участвуют в спортивных и других внеклассных мероприятиях, должны сделать две прививки к концу октября. У других учащихся есть время до 19 декабря.

В округе Лос-Анджелес с середины июля по середину августа наблюдался рост заболеваемости коронавирусом среди детей, но с тех пор они снизились, сказала Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения округа. Эта перемена совпала с открытием многих школ совместно с применением мер безопасности, таких как масочный режим и тестирование. Члены школьного совета Лос-Анджелеса в подавляющем большинстве поддержали этот план, назвав его разумной мерой общественного здравоохранения и важным шагом для того, чтобы классы оставались открытыми для очного обучения.

США Лос-Анджелес COVD-19 коронавирус

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