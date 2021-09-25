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В 99 странах прошли демонстрации с требованием принять меры из-за изменений климата

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен тысяч человек в 99 странах в пятницу приняли участие в скоординированной серии экологических демонстраций, целью которых было побудить власти действовать незамедлительно в связи с изменениями климата Земли, сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что это первое подобное мероприятие мирового масштаба с начала пандемии COVID-19: его организовали за месяц до COP26 - Конференции ООН по изменению климата 2021 года, которая должна пройти в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года.

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Организаторы утверждают, что люди собрались на акции в более чем 1,8 тыс. городов и населенных пунктов в Европе, Африке, Северной и Южной Америке. В частности, в ФРГ за два дня до выборов в бундестаг на акцию вышли более 100 тыс. человек. Перед ними выступила шведская активистка Грета Тунберг.

"Да, мы должны голосовать, вы должны голосовать, но помните - одного голосования не хватит. Мы должны и впредь выходить на улицы", - сказала она.

В Мексике протестующие вышли к президентской резиденции - Национальному дворцу в Мехико - и потребовали от государственной нефтегазовой компании Pemex представить план по отказу от углеродного топлива. В Бангладеш демонстранты выступали против строительства новых электростанций, работающих на угле или газе. В ЮАР демонстрации организовали в 12 городах в рамках трехдневной "забастовки" с призывом к правительству заменить ископаемое топливо в сфере энергетики. В Лондоне активисты выступали перед зданием парламента.

Позднее экологические акции ожидаются в Канаде, Бразилии и Аргентине.

The Guardian напоминает, что ранее в этом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата объявила: для выполнения цели Парижского соглашения по климату от 2015 года - удержать рост мировых температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию - нужно к 2030 году на 50% сократить выбросы парниковых газов. Но в сентябре в ООН сообщили, что заявленные различными странами подобные обязательства приведут лишь к росту выбросов на 16% в следующем десятилетии.

Тем не менее, отмечает газета, недавно власти КНР объявили, что прекратят финансировать строительство вызывающих сильное загрязнение угольных электростанций. США в свою очередь решили в два раза увеличить финансирование экологических программ в странах, уязвимых перед лицом экологического кризиса.

ООН Грета Тунберг Германия Мексика Бангладеш ЮАР

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