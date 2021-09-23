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В ООН заявили, что времени для борьбы с изменениями климата остается все меньше

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал государства предпринимать больше усилий для предотвращения климатических изменений и поддержания международной стабильности и безопасности.

"Перед конференцией ООН по климату необходимы более решительные действия для защиты от климатических изменений, чтобы сохранить международную стабильность и безопасность. Окно возможности предотвратить наихудшие последствия изменения климата быстро закрывается", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН.

Генсек ООН также добавил, что последствия климатических изменений особенно сильны, когда накладываются на прошлые или происходящие в данный момент конфликты.

"Совершенно очевидно, что изменение климата и неэффективное управление окружающей средой увеличивают риски", - отметил Гутерриш.

"Угрозы четкие и действительные. Но пока еще не поздно принять меры", - сказал он.

Конференция ООН по изменению климата 2021 года - COP26 - станет 26-й по счету конференцией Организации Объединенных Наций по климатическим изменениям. Она состоится в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года под председательством Великобритании.

Антониу Гутерриш ООН

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