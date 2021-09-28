Медведев допустил выделение 34 млрд рублей на исследования климата

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На федеральную программу по исследованию проблематики климатических изменений до 2030 года может быть выделено до 34 млрд рублей, заявил на заседании президиума Совета по науке и образованию зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

На совете в режиме видеоконференции обсуждался проект федеральной научно-технической программы по климату и экологическому развитию до 2030 года.

"Эта программа очень важна для ведения правильной климатической политики в нашей стране. Она нацелена на решение проблем, связанных с изменением климата. Это касается глобального потепления и целого ряда других процессов, которые происходят с климатом на планете", - подчеркнул Медведев.

По его словам, программа предусматривает создание научных и научно-образовательных центров, формирование передовой инфраструктуры для проведения исследований и подготовку квалифицированных кадров.

Он отметил, что в потоке информации на тему климатических изменений "очень трудно разобраться", и именно поэтому и нужны хорошо подготовленные специалисты в этой сфере.