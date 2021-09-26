Десять человек пропали после схода оползня на юго-западе Китая

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек пропали без вести в провинции Сычуань на юго-западе КНР из-за оползня, сообщает CGTN со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел в округе Тяньцюань. К сходу оползня привели сильные дожди.

В настоящее время идут спасательные работы.

Проливные дожди идут в Китае уже несколько дней. Так, по сообщению The Global Times, накануне в центральной китайской провинции Хэнань из-за дождей погиб один человек, один пострадал и еще двое пропали без вести. Около 8 тысяч были эвакуированы.