Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань по состоянию на пятницу достигло 55 человек, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 33 жертвах.

Ливневые воды нанесли ущерб сельскохозяйственным землям площадью более 44 тыс. гектаров в административном центре провинции городе Чжэнчжоу. Прямые экономические потери составили около $10,12 млрд.

Ранее в пятницу сообщалось, что городской округ Синьсян провинции Хэнань и прилежащие районы также пострадали от вызванных проливными дождями наводнений. Около 9 тыс. жителей удалось эвакуировать. Накануне сообщалось, что в Хэнани из опасных районов эвакуировали 376 тыс. человек.

Миллионы жителей провинции Хэнань пострадали от наводнений за последние дни. Они остались без свежего продовольствия и чистой воды. По данным СМИ, пострадали более 3 млн человек в 877 населенных пунктах.

Прогнозируется, что ситуация ухудшится из-за тайфуна "Ин Фа", который может обрушиться на побережье в воскресенье, от чего пострадают районы, где живут десятки миллионов человек.

Проливной дождь обрушился на Хэнань 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, превысило 500 мм, а в некоторых районах наиболее пострадавшего от наводнений города Чжэнчжоу - 900 мм. В провинции нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в Чжэнчжоу затоплен метрополитен, размыты автодороги, дома, часть городских улиц объявлены опасными для передвижения.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах в городах провинции вокруг и вокруг них - в связи с тем, что, по прогнозам, ливневые дожди продолжатся.