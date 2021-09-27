Что случилось этой ночью: понедельник, 27 сентября

Победа СДПГ на выборах в Бундестаг, обнаружение останков всех членов экипажа разбившегося на Камчатке Ка-27, готовность YouTube решать проблемы с властями РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг. СДПГ набрала 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель получил 24,1% голосов, "Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия Германии" - 11,5%, а "Альтернатива для Германии" - 10,3%. "Левые" набрали 4,9% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер.

- На Камчатке обнаружили останки всех пятерых членов экипажа разбившегося Ка-27. "Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник. В пятницу утром пропавший вертолет Ка-27 погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая в Елизовского районе Камчатского края.

- В YouTube заявили, что будут решать проблемы с властями для работы в РФ. Генеральный директор видеохостинга Сьюзан Воджицки указала, что "если дойдет до того, что возникнет проблема с правительством, мы сделаем все возможное, чтобы ее решить". "Я надеюсь, что мы всегда будем продолжать делать то, что в наших силах", - отметила она. Гендиректор сказала, что "когда мы работаем с правительствами, есть много вещей, которые мы должны принимать во внимание".

- США запустят на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли. Тяжелая ракета-носитель Atlas-5 в понедельник стартует со спутником Landsat 9 в интересах НАСА и американской Геологической службы. На орбиту будет выведен аппарат с самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, которое позволяет получать информацию о глобальных изменениях климата и контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты.

- Эрдоган заявил, что Турция может купить второй полк С-400 у России. Президент Турции готов к этому несмотря на предупреждение о возможных последствиях со стороны США. По словам турецкого лидера, никто не сможет вмешиваться и влиять на то, какие оборонительные системы и у какой страны будет закупать Турция. При этом Эрдоган отметил, что Анкара заплатила Вашингтону $1,4 млрд за истребители-бомбардировщики F-35, но не получила их. Он также указал, что США отказались продавать Турции ПРО "Патриот".