На Камчатке обнаружили останки всех пятерых членов экипажа разбившегося Ка-27

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пять членов экипажа погибли при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. На его борту были пять человек. Приблизительно через 40 минут полета связь с экипажем пропала. Сразу начались поиски.

В пятницу утром пропавший вертолет Ка-27 погранслужбы был обнаружен на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края.

Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).