Польша разослала смс нелегалам с призывом вернуться в Белоруссию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - МВД Польши разослало почти 31 тыс. сообщений на мобильные телефоны пытающихся проникнуть в страну нелегалов с призывом отказаться от задуманного и "вернуться в Минск", сообщают в среду европейские СМИ.

"Польская граница закрыта. Белорусские власти вам солгали. Возвращайтесь обратно в Минск!" - гласит сообщение на английском языке.

Также к нему прикреплена ссылка на тексты на английском, французском, арабском, польском и русском языках с предупреждением о том, что незаконное пересечение границы может грозить заключением под стражу.

Также в сообщении говорится о том, что "ухудшение погодных условий может угрожать жизни и здоровью", и что "любая попытка укрыться или ночевать на открытом воздухе может закончиться трагично".

Западные СМИ отмечают, что с начала августа по меньшей мере шесть человек скончались на границе между Белоруссией и Польшей.

Польша разместила тысячи военнослужащих на границе, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

По данным польского МВД, всего около 8,2 тыс. человек задержали пограничники на границе Белоруссии и Польши, и помешали мигрантам пересечь ее, а 1,2 тыс. пересекли ее, но в итоге были задержаны в Польше.