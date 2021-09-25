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Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Нью-Йорке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 76-ой сессии ГА ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из США и Игорь Ховаев из РФ), а также при участии сопредседателей с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Стороны провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе. Азербайджан довел до внимания противоположной стороны свою позицию по постконфликтной ситуации", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Ранее Азербайджан подал встречный иск на Армению в международный суд ООН за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

МИД Азербайджан МИД Армении

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