МИД Армении потребовал наказать виновных в гибели жителя Карабаха

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В МИД Армении потребовали привлечь к ответственности виновных в убийстве мирного жителя в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). В Баку отвергают обвинения армянской стороны.

"Строжайше осуждаем грубое нарушение Азербайджаном обязательств, взятых на себя заявлением от 9 ноября, и подчеркиваем, что данное преступление должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные - привлечены к ответственности", - говорится в заявлении МИД республики.

Ранее в субботу представитель МВД НКР Унан Тадевосян сообщил "Интерфаксу", что мирный житель погиб в Нагорном Карабахе в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана. "Сегодня в 13:15 в гранатовом саду города Мартакерт от снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана погиб житель города Арам Тепнунц 1966 года рождения", - сказал Тадевосян.

Минобороны Армении также сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана днем в субботу обстреляли армянские позиции на участке Ерасх в Араратской области на границе с Нахичеванской автономной республикой. По информации ведомства, в результате огня ранение получил контрактный военнослужащий Мисак Хачатрян.

Со своей стороны, министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о гибели мирного жителя в результате выстрелов ВС Азербайджана.

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал произошедшее "актом терроризма" с целью "посеять панику среди жителей приграничных районов". Он отметил, что это произошло на фоне планов сопредседателей Минской группы ОБСЕ посетить Ереван, Баку и Степанакерт.