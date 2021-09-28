Радиационный фон в Приморье после пуска ракеты в КНДР в норме

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пуск ракеты, проведенный северокорейскими военными, не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с КНДР.

"Радиационный фон в Приморье на утро вторника составляет 10-11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям", - сообщает Примгидромет.

По данным регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, специалисты не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пуска снаряда с территории КНДР.

Как сообщалось со ссылкой агентство "Ренхап", КНДР выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд в Японское море во вторник. Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что, предположительно, КНДР запустила баллистическую ракету. Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году. 15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море. За несколько дней до этого Пхеньян провел испытание крылатой ракеты нового типа.