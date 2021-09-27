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Переговоры между Южной Кореей и США по вопросам обороны стартуют в Сеуле

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея и США в понедельник начинают двухдневные переговоры в сфере обороны, сообщило министерство обороны Республики Корея.

Согласно сообщению, в ходе 20-го корейско-американского диалога по комплексной обороне (KIDD) обе стороны планируют обсудить "основные нерешенные вопросы безопасности", такие как оценка ситуации в области безопасности на Корейском полуострове и координация политики в отношении Северной Кореи.

Также будут обсуждаться переход оперативного управления южнокорейскими войсками из Вашингтона в Сеул (OPCON) и пути укрепления сотрудничества в области обороны между двумя странами, добавили в министерстве.

Уточняется, что стороны будут представлять замминистра обороны Южной Кореи Ким Ман Ки и заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Мохандас.

Переговоры состоятся через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.

США Южная Корея

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