Первую партию "зеленого" СПГ поставит в октябре в Японию проект "Сахалин-2"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Sakhalin Energy и Toho Gas Co., Ltd. (Япония) договорились о сотрудничестве в рамках поставки первой углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин-2", поставка которой запланирована в начале октября, сообщает пресс-служба Sakhalin Energy во вторник.

Соглашение подписано на полях международной конференции "Нефть и газ Сахалина", которая во вторник начала работу в Южно-Сахалинске. Оно предполагает "сотрудничество в области декарбонизации, которое начнется с поставки первой углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа проекта "Сахалин-2".

"Отгрузка первой партии углеродно нейтрального СПГ проекта "Сахалин-2" состоится в начале октября. Груз будет доставлен российским газовозом "Гранд Анива" в терминал Чита порта Йокаичи (Япония)", - говорится в сообщении.

"Инициативы компании в направлении декарбонизации - это комплексные мероприятия производственных процессов, результатом которых станет поставка первого в рамках проекта "Сахалин-2" углеродно-нейтрального СПГ. Sakhalin Energy намерена и дальше двигаться в этом направлении, развивая сотрудничество с покупателями Азиатско-Тихоокеанского региона, для которых вопросы экологического спектра имеют весомое значение", - цитирует пресс-служба слова главного исполнительного директора Sakhalin Energy Романа Дашкова.

По его словам, поставка первой партии "зеленого" СПГ - "важный шаг в реализации корпоративной стратегии "Экологичный СПГ", которая направлена на снижение углеродного следа от проекта "Сахалин-2" и удержание лидирующих позиций компании в новой области рынка энергетических продуктов". В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50% плюс 1 акция), Royal Dutch Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) был введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год (мощность каждой из двух линий - 4,8 млн тонн). В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.