Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2021 года добыча конденсата в России составила 2,47 млн т, что на 19% меньше, чем в июле текущего года, и на 17% меньше, чем в августе 2020 года, следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс". В частности, у "Газпрома" производство конденсата упало на 49%.

В августе в стране добыча конденсата была сильно снижена, так как почти весь месяц не работал завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", остановленный еще с июля, а также одна из линий завода "Ямал СПГ". Кроме того, 5 августа на Уренгойском заводе по стабилизации конденсата "Газпрома" произошел пожар. Одна из установок сгорела и будет заменена до конца 2022 года, две остальные установки старого завода должны были заработать в начале сентября.

Кроме того, в режиме пуско-наладки находится новая установка по стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона сопоставимой с аварийной мощностью.

По статистике, среднесуточное производство конденсата в августе составило лишь 80 тыс. т по сравнению со 100 тыс. т в июле. Добыча нефти с конденсатом в августе, согласно данным ЦДУ, составила 1422 тыс. т (на 7,6 тыс. т меньше, чем в июле). Таким образом, производство только нефти - 1342 тыс. т, или 9,69 млн б/с исходя из среднего коэффициента баррелизации в 7,22. По условиям сделки ОПЕК+, добыча нефти в России в августе не должна превышать 9,595 млн б/с. Таким образом, Россия превысила добычу сверх разрешенного уровня на 95 тыс. б/с, выполнив соглашение на 93%.

Нефтяные компании нарастили производство конденсата в августе на 1% к уровню июля - до 530 тыс. т, рост к августу 2020 года составил 57%. При этом "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Славнефть" увеличили выпуск на 2% - до 23 тыс. т, 387 тыс. т и 6,6 тыс. т соответственно. Снизила производство конденсата "Газпром нефть" - на 1% (до 106 тыс. т), "Русснефть" - на 5% (до 3 тыс. т), "ННК" - на 1% (до 5,1 тыс. т).

Производство конденсата у "Газпрома" в августе упало на 49% и к уровню июля 2021 года, и к августу 2020 года, составив 656 тыс. т (1,28 млн т в июле). Крупнейшие добычные компании "Газпрома" Надым-Пур-Тазовского района, производство в котором технологически связано с Уренгойским заводом по подготовке конденсата к транспорту, где в прошлом месяце сгорела одна из установок, в августе кратно снизили выпуск конденсата. Так, производство конденсата ООО "Газпром добыча Уренгой" в августе 2021 года по отношению к августу-2020 упало почти в 3,5 раза - до 200 тыс. т, "Газпром добыча Ямбург" - в 2 раза - до 140 тыс. т.

Производство конденсата в августе также было ограничено из-за снижения производства сжиженного природного газа (СПГ). По данным Росстата, производство СПГ в августе снизилось на 37,2% - до 1,5 млн т к августу 2020 года - и на 19,2% меньше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года произведено 19 млн т СПГ, что на 5,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года.

Производитель СПГ "Ямал СПГ", по статистике, с которой ознакомился "Интерфакс", в августе произвел 77 тыс. т конденсата - на 10% меньше, чем в июле и на 6% меньше, чем в августе 2020 года. Выпуск продукта на "Тернефтегазе" (СП с Total) упал на 30% - до 45 тыс. т. В целом по "НОВАТЭКу" выпуск конденсата в августе снизился на 12% к предыдущему месяцу - до 350 тыс. т, что на 4% выше, чем годом ранее.

Другой российский производитель СПГ - Sakhalin Energy - в июле снизил среднесуточное производство конденсата по отношению к июню в 3,3 раза, а в августе увеличил на 32% - до 52 тыс. т.