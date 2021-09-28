Сахалинская область планирует ежегодно добывать не менее 29 млрд кубометров газа

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным для Сахалинской области по добыче газа - добыто 33,5 млрд кубометров газа, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на конференции "Нефть и газ Сахалина", которая начала работу во вторник в Южно-Сахалинске.

"Несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче газа за всю историю проектов СРП (соглашения на условиях раздела продукции - ИФ) - добыто более 30 млрд кубометров газа. При этом в период с 2021-2025 годы мы прогнозируем сохранение этого успеха с ежегодной добычей порядка 29 млрд кубометров, что на 1,5 млрд кубометров в год выше, чем в предыдущую пятилетку", - заявил он.

Лимаренко отметил, что добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года "имеет тенденцию к поступательному снижению".

Согласно слайдам, которые сопровождали выступление губернатора, в 2020 году регион добыл 18,4 млн тонн, газа - 33,5 млрд кубометров. В 2021 году в Сахалинской области планируется добыть 15,2 млн тонн нефти, 29,8 млрд кубометров газа; в 2022 году - 14,4 млн тонн нефти и 30,8 млрд кубометров газа; в 2023 году - 14,4 млн тонн нефти и 32,3 млрд кубометров газа, в 2024 году - 14,8 млн тонн нефти, 35 млрд кубометров газа.