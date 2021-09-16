РФ в первой половине сентября нарастила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 2,3%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первую половину сентября составила 1457,59 тыс. тонн/сутки, что на 33,1 тыс. т больше, чем в августе (на 2,3% больше). Об этом свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

По условиям сделки ОПЕК+, Россия может нарастить добычу на 100 тыс. б/с (примерно 1%) нефти (конденсат в сделке не учитывается) - до 9,7 млн б/с.

В августе добыча конденсата в России была сильно снижена, так как почти весь месяц не работал завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", а также одна из линий завода "Ямал СПГ". Кроме того, 5 августа на Уренгойском заводе по стабилизации конденсата "Газпрома" произошел пожар. Одна из установок сгорела и будет заменена до конца 2022 года, две остальные установки старого завода должны были заработать в начале сентября. Кроме того, в режиме пуско-наладки находится новая установка по стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона сопоставимой с аварийной мощностью.

Нефтяные компании по итогам середины сентября увеличили среднесуточную добычу на 0,9% - до 1160,8 тыс. т.

Так, "ЛУКОЙЛ" за отчетный период увеличил добычу нефти с конденсатом на 1%, "Сургутнефтегаз" - на 0,9%, "Татнефть" - на 0,5%, "Славнефть" - на 5,1%, "Башнефть" - на 14,7%, "Русснефть" - на 1,2%.

Снизилась добыча у "Роснефти" - на 0,1%, у "Газпром нефти" - на 0,1% и "ННК" - также на 0,1%.

"НОВАТЭК" нарастил производство на 3%, в частности "Тернефтегаз" (СП с Total) - на 38%, "Ямал СПГ" - на 11%, "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" - на 32%.

Сократили производство нефти с конденсатом и операторы СРП (на 1,6%): производство "Сахалин-2" (оператор Sakhalin Energy) упало на 9,5%, "Сахалин-1" (оператор ExxonMobil ) - увеличил производство на 0,7%, "Зарубежнефть-добыча Харьяга" увеличила на 8%.