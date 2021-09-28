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МИД РФ призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косово

МИД РФ призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косово
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - НАТО и ЕС имеют необходимые мандаты для урегулирования ситуации в Косово и несут ответственность за защиту гражданского населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз подчеркиваем: натовские силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном во вторник на сайте МИД РФ.

"Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - отметила Захарова.

По ее словам, в Москве с тревогой фиксируют нарастание напряженности в Косово, "спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей". "Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы", - сказала Захарова.

"Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему. Сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается на бумаге из-за саботажа Приштины, взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского "государства", - заявила представитель МИД РФ.

"На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края. При этом действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются", - сказала Захарова.

Обострение ситуации в Косово

Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда власти Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Сербы, проживающие на севере Косово, в ответ на это заблокировали дороги у пограничных переходов, после чего Приштина перебросила специальные полицейские подразделения к двум пограничным переходам. Сербская армия начала учения близ границы с Косово. Самолеты ВВС Сербии стали патрулировать районы близ погранпереходов.

Сербия, которая потеряла контроль над Косово после бомбардировок НАТО в 1999 году, отказывается признать независимость своей бывшей провинции и с 2008 года не пускает на свою территорию автомобили с номерными знаками Косово.

МИД РФ Мария Захарова Косово Сербия НАТО ЕС

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