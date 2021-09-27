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НАТО усилило патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

НАТО усилило патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В командовании международной миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличили количество и продолжительность патрулей на фоне обострения напряженности с Сербией. Об этом сообщает в понедельник издание Tanjug.

"KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово", - говорится в заявлении сил, которое приводят СМИ.

Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда Косово запретило въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Сербы, проживающие на севере Косово, в ответ на это заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило специальные полицейские подразделения к двум пограничным переходам.

Кроме того, сербская армия начала учения близ границы с Косово. Самолеты ВВС Сербии стали патрулировать районы близ погранпереходов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее призвал Белград и Приштину без предварительных условий предпринять меры с целью стабилизировать ситуацию на севере Косово.

Сербия, которая потеряла контроль над Косово после бомбардировок НАТО в 1999 году, отказывается признать независимость своей бывшей провинции и с 2008 года не пускает на свою территорию автомобили с номерными знаками Косово.

Сербия Косово НАТО

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