Российское посольство в Белграде не признало высылку дипломатов из Косово

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Решения косовской администрации о высылке двух российских дипломатов не имеют правовой силы, Россия сотрудничает по этому вопросу с миссией ООН по делам Косово, заявил "Интерфаксу" представитель российского посольства в Белграде.

"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", - отметили в дипмиссии.

Дипломат назвал "абсолютно неприемлемыми" попытки помешать российским дипломатам, аккредитованным при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), "осуществлять свою законную - всецело в рамках международного права - деятельность".

22 октября глава косовской администрации Вьоса Османи распорядилась объявить персонами нон грата двух российских дипломатов из канцелярии по связям с Россией в автономном крае Косово и Метохия. Она объяснила это тем, что действия дипломатов были направлены на нарушение безопасности и конституционного порядка самопровозглашенной Республики Косово.