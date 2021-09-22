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ЕС призвал Сербию и Косово к диалогу для обеспечения свободы передвижения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз призвал Белград и Приштину немедленно снять напряженность на севере Косово, проявить сдержанность, вернуться к диалогу и незамедлительно обеспечить свободу передвижения.

"Мы призываем руководство Белграда и Приштины проявить ответственный подход и работать в рамках диалога при содействии ЕС, чтобы избежать дальнейшей эскалации, восстановить мирную атмосферу и работать над поиском решения, которое обеспечило бы свободу передвижения и улучшило повседневную жизнь людей", - заявил в среду вечером глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сербия, которая потеряла контроль над Косово после натовских бомбардировок в 1999 году, отказывается признать независимость своей бывшей провинции и с 2008 года не пускает на свою территорию автомобили с номерными знаками Косово.

По сообщениям европейских СМИ, с понедельника косовские власти запретили въезд автомобилей с сербскими номерными знаками. Полиция Косово заставляет водителей из Сербии снимать или закрывать номерные знаки и использовать для въезда временные, распечатанные на бумаге и действительные 60 дней. В ответ на это сербы, населяющие север Косово, начали блокировать дороги возле пограничных переходов с Сербией.

В среду глава правительства Косово Альбин Курти заявил, что Косово и Сербия должны взаимно признать автомобильные номера друг друга, чтобы обеспечить свободное передвижение людей и товаров и ослабить пограничную напряженность.

Белград пока не отреагировал на это предложение.

Боррель, обращаясь к обеим сторонам, призвал избегать любых провокаций или односторонних действий, поскольку они напрямую противоречат интересам жителей региона.

"Мы еще раз подчеркиваем, что все соглашения, достигнутые в процессе диалога при содействии ЕС с момента его начала в 2011 году, остаются в силе и обязательны для обеих сторон", - подчеркнул он.

Сербия Косово ЕС Жозеп Боррель

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