Сейм Латвии предупредили, что единственное в Балтии ПХГ может опустеть к январю

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic Grid обеспокоен действиями торговцев, которые выкачивают газ из Инчукалнского подземного хранилища.

Как заявил в комиссии Сейма по народному хозяйству руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus Янис Эйсакс, проблема в этом году обозначилась из-за разницы между зимней ценой и той, которую придется платить за газ весной будущего года.

Сейчас газ стоит 30 евро за 1 мВт.ч в эквиваленте.

"Это означает, что любой мегаватт-час, который торговец приобретет без надобности и поместит на хранение в Инчукалнс, грозит потенциальной потерей 30 евро следующей весной", - пояснил Эйсакс.

Поэтому торговцы сейчас крайне осторожны в вопросе формирования запасов.

"Если предположить, что зима окажется похожей на предыдущую, то с учетом высокого риска ценовой разницы может сложиться ситуация, когда Инчукалнс опустеет уже к январю", - сказал представитель оператора.

То есть, по его словам, к началу 2022 года в ПХГ останется лишь то количество газа, которое на данный момент зарезервировано в соответствии с постановлением правительства о порядке энергоснабжения и реализации топлива во время энергетического кризиса и в случае государственной угрозы (3 ТВт.ч).

Инчукалнское ПХГ - единственное в Балтии функционирующее газохранилище.

AS Conexus Baltic Grid была учреждена в декабре 2016 года в результате реорганизации Latvijas gaze.