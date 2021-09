Индекс МосБиржи впервые превысил 4100п во главе с "Газпромом"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем вслед за стремительно дорожающей нефтью (Brent превысила $80 за баррель) и новыми рекордами цен на газ из-за ограниченного предложения в преддверии зимы; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-0,7%, при этом индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 4100 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", подошедших к максимумам.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4109,71 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1785,71 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,5%.

Доллар стоит 72,51 рубля (-0,02 рубля).

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/2022 годов еще только начинается.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома" - утром во вторник бумаги концерна выросли на 2,5%, до 359,9 рубля за штуку.

Также подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), ВТБ (+1%), "АЛРОСА" (+0,7%), UC Rusal (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,8%), расписки Ozon (-0,7%), бумаги Polymetal (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром во вторник выглядит нейтральным. Большинство азиатских фондовых индексов показывают небольшое снижение на фоне заметного роста доходности 10-летних гособлигаций США. Нефть Brent впервые с октября 2018 года превысила $80 за баррель, рублевая цена барреля Brent впервые поднялась выше 5800 рублей, превысив исторический максимум.

Гонконгский Hang Seng показывает неплохой рост после обещания Банка Китая обеспечить "здоровую ситуацию на рынке недвижимости" и защитить права покупателей. Об этом говорится в опубликованном накануне вечером протоколе квартального заседания регулятора, которое состоялось в пятницу, 24 сентября, и было как минимум частично посвящено ситуации вокруг проблемного девелопера China Evergrande. Во вторник в США будут опубликованы данные Conference Board по доверию потребителей в сентябре - ожидается рост индекса с 113,8 до 115,0 пунктов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, утром во вторник на глобальных фондовых рынках сохраняется консервативный настрой ввиду отсутствия значимых поддерживающих новостей, а также неопределенности относительно судьбы Evegrgande и сроков согласования в Конгрессе США бюджета и повышения планки госдолга. Ключевые фондовые рынки в Азии находятся под умеренным давлением (исключение - лишь подрастающий рынок КНР), небольшие потери несут фьючерсы на американские индексы. Уверенно растут лишь нефтяные котировки, настраивая на сегментированность глобального спроса на риск.

Сохранение крепости рынков энергоносителей будет способствовать дальнейшему росту рынка акций РФ, с оживлением спроса на ликвидные бумаги вне "нефтянки". Во вторник индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 4100 пунктов, считает Локтюхов.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,2-0,5%: вырос Dow Jones (+0,2%) благодаря подъему цен акций нефтекомпаний и банков на фоне роста доходностей US Treasuries (во вторник доходность превысила 1,54% годовых), снизились S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,5%) на просевших бумагах технологических компаний.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,7% с июльских 0,5%.

Главы двух Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Нью-Йорка в понедельник дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки.

Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США "по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости".

Во вторник в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Инвесторы сохраняют обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. В то время как многие страны мира постепенно восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, низкие темпы вакцинации в азиатских странах сдерживают восстановление и грозят новыми вспышками заболеваемости.

Народный банк Китая (НБК) во вторник предоставил банкам страны очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Это уже восьмое вливание денежных средств в финансовую систему страны. Всего начиная с прошлой недели банкам было предоставлено 710 млрд юаней.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande. Днем ранее стало известно, что администрация Шэньчжэня начала проводить расследование в отношении одного из подразделений компании. Эксперты полагают, что этот шаг властей является признаком того, что правительство начинает вмешиваться в проблему, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Котировки акций Evergrande растут на 7%.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены продолжают подъем, стоимость Brent превысила $80 за баррель впервые с октября 2018 года из-за сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,47 за баррель (+1,2% и +1,8% накануне), ноябрьская цена WTI - $76,4 за баррель (+1,3% и +2% в понедельник).

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) предстоящей зимой, полагают эксперты Vitol Group. Аналогичный прогноз дают и аналитики CBA.

Аналитики Goldman Sachs накануне повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80 за баррель, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Свой прогноз эксперты Goldman объясняют последствиями урагана "Ида", который привел к приостановке значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Это, по мнению экспертов, более чем нивелировало увеличение производства странами ОПЕК+ за период с июля текущего года.

Восстановление спроса на нефть, несколько ослабевшее из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", происходит быстрее, чем ожидалось, и дефицит поставок на нефтяном рынке превосходит предыдущие прогнозы, отмечают в Goldman.