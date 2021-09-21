Кремль подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу" о подготовке визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган намеревается отправиться 29 сентября в РФ с однодневным визитом. По данным журналистов, в этот день президент РФ Владимир Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи.

20 сентября Москву посетил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, который провел встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, а также российским министром энергетики Николаем Шульгиновым.