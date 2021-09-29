Путин и Эрдоган не будут поднимать тему Крыма на встрече в Сочи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тема принадлежности Крыма не будет обсуждаться на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В плане Крыма с турецкой стороной обсуждать нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал Эрдогана в Крым, чтобы посмотреть, что там на самом деле", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он рассказал, что ожидается общение двух президентов в формате один на один с участием переводчиков. По итогам переговоров не планируется никаких заявлений для прессы.

Пресс-секретарь российского лидера не стал отвечать на вопрос о том, привит ли Эрдоган. "Это было бы некорректно с моей стороны", - пояснил он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча будет очной, хотя глава государства продолжает проводить все остальные мероприятия в режиме видеосвязи. Две недели назад Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контактов с несколькими заболевшими коронавирусом.

Кроме того, он ответил на вопрос, будет ли ставиться перед турецкой стороной проблема о военно-техническом сотрудничестве Украины и Турции.

"Безусловно, важна. Вы знаете, что Украина - это страна, которая имеет внутренний конфликт на юго-востоке. И, конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков журналистам.

Накануне встречи пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также развитие ситуации в Закавказье.