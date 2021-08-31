Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пентагон исключил, что талибы смогут использовать оставленное ВС США оружие

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Талибы не смогут использовать оставленное в аэропорту Кабула американское военное оборудование, военнослужащие об этом позаботились, заявил CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было бы использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал он.

По его словам, боевики смогут осматривать эту технику, изучать ее, но не смогут ее использовать.

Он добавил, что в аэропорту осталось в рабочем состоянии только несколько пожарных машин и погрузчиков, которые нужны для обеспечения работы аэропорта.

Ранее американское командование предупредило, что не будет вывозить часть снаряжения при выводе войск из Афганистана, а уничтожит его в аэропорту, чтобы в самолеты можно было уместить больше людей. В частности, речь шла о семи военно-транспортных вертолетах СН-46, которые госдеп использовал для эвакуации своего персонала. Эти вертолеты теперь непригодны для использования.

В свою очередь глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи сообщил, что американские военнослужащие "сделали неработающими" 27 армейских вседорожников Humvee и 73 летательных аппарата, а также систему ПРО.

Тем не менее, по данным СМИ, талибам досталось американское вооружение стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов, которое они получили от военнослужащих афганской правительственной армии.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан Кабул США Пентагон Джон Кирби Сентком

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ заинтересовалась колумбийским штаммом коронавируса

ВОЗ заинтересовалась колумбийским штаммом коронавируса

Что произошло за день: вторник, 31 августа

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

На пострадавшие от урагана "Ида" штаты США надвигается волна жары

Афганистан во власти талибов

США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов

США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов

Российских туристов сбил грузовик в Египте

Талибы завершили переговоры по созданию правительства

Талибы завершили переговоры по созданию правительства
Пандемия коронавируса

В ЕС 70% взрослого населения полностью привили от COVID-19

В ЕС 70% взрослого населения полностью привили от COVID-19

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
Пандемия коронавируса

Свыше 4,51 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');