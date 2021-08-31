Пентагон исключил, что талибы смогут использовать оставленное ВС США оружие

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Талибы не смогут использовать оставленное в аэропорту Кабула американское военное оборудование, военнослужащие об этом позаботились, заявил CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было бы использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал он.

По его словам, боевики смогут осматривать эту технику, изучать ее, но не смогут ее использовать.

Он добавил, что в аэропорту осталось в рабочем состоянии только несколько пожарных машин и погрузчиков, которые нужны для обеспечения работы аэропорта.

Ранее американское командование предупредило, что не будет вывозить часть снаряжения при выводе войск из Афганистана, а уничтожит его в аэропорту, чтобы в самолеты можно было уместить больше людей. В частности, речь шла о семи военно-транспортных вертолетах СН-46, которые госдеп использовал для эвакуации своего персонала. Эти вертолеты теперь непригодны для использования.

В свою очередь глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи сообщил, что американские военнослужащие "сделали неработающими" 27 армейских вседорожников Humvee и 73 летательных аппарата, а также систему ПРО.

Тем не менее, по данным СМИ, талибам досталось американское вооружение стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов, которое они получили от военнослужащих афганской правительственной армии.