МИД Южной Кореи отметил роль России в возобновлении переговоров с КНДР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров о денуклеаризации с Северной Кореей, считает спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дук.

"Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Процесс диалога должен быть быстро возобновлен, и роль России важна", - цитирует южнокорейское агентство Yonhap заявление Но Кю Дука, сделанное им в аэропорту перед вылетом в Москву для встречи с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

По его мнению, Россия - страна, которая хорошо понимает позицию КНДР.

"В целях улучшения межкорейских отношений и возобновления переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей (мы будем - ИФ) просить Россию продолжать свою роль, как она делала это до сих пор конструктивным образом", - отметил Но Кю Дук.

Он добавил, что среди прочих вопросов будет обсуждаться предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о декларации о прекращении Корейской войны.

Yonhap напоминает, что встреча Но Кю Дука и Моргулова должна состояться в четверг.