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Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что лишь 15 из 54 стран Африки смогли вакцинировать от коронавируса COVID-19 как минимум 10% населения, передает в четверг агентство Associated Press (AP).

В половине африканских стран смогли вакцинировать не более 2% населения. При этом почти 90% стран с высоким уровнем дохода по всему миру смогли превзойти порог в 10% вакцинированных, отмечает агентство.

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Несмотря на то, что с июня этого года поставки вакцин на африканский континент резко возросли, этого все еще недостаточно. Представитель ВОЗ по вопросам иммунизации в Африке Ричард Михиго заявил, что поставки должны увеличиться более чем в два раза к концу этого года, чтобы вакцинация как минимум 40% населения континента стала возможной. По словам Михиго, Африка, которая уже получила более 200 млн доз вакцин, нуждается еще в 900 млн доз.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уже призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

На данный момент в Африке обе дозы вакцины получили всего 4% населения. На континенте живут более 1,3 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 30 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Африка коронавирус

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