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ВОЗ призвала Европу привить уязвимых к COVID-19 людей вместо ревакцинации

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывает европейские страны отдать приоритет вакцинации против коронавируса COVID-19 уязвимых групп населения вместо ревакцинации уже привитых.

"Нет смысла делать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, пока есть медицинские работники, пожилые люди и другие люди, относящиеся к группам повышенного риска, по всему миру, которые все еще ждут первой дозы (вакцины против коронавируса - ИФ)", - заявил Гебрейесус.

"Дело не только в том, сколько людей вакцинировано. Речь идет о том, кто вакцинирован", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, развитым странам необходимо приложить все усилия, чтобы доступ к прививкам получили люди во всех странах.

С начала пандемии коронавируса в конце 2019 года во всем мире было зарегистрировано почти 253 млн случаев заражения инфекцией. От последствий заражения вирусом умерли почти 5,1 млн человек, более 228,8 млн полностью вылечились.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Европа Коронавирус

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