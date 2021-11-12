ВОЗ призвала Европу привить уязвимых к COVID-19 людей вместо ревакцинации

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывает европейские страны отдать приоритет вакцинации против коронавируса COVID-19 уязвимых групп населения вместо ревакцинации уже привитых.

"Нет смысла делать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, пока есть медицинские работники, пожилые люди и другие люди, относящиеся к группам повышенного риска, по всему миру, которые все еще ждут первой дозы (вакцины против коронавируса - ИФ)", - заявил Гебрейесус.

"Дело не только в том, сколько людей вакцинировано. Речь идет о том, кто вакцинирован", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, развитым странам необходимо приложить все усилия, чтобы доступ к прививкам получили люди во всех странах.

С начала пандемии коронавируса в конце 2019 года во всем мире было зарегистрировано почти 253 млн случаев заражения инфекцией. От последствий заражения вирусом умерли почти 5,1 млн человек, более 228,8 млн полностью вылечились.