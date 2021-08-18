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ВОЗ призвала не вводить третью дозу вакцины, пока жителей бедных стран привьют хотя бы одной

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду предупредили, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приведет к тяжелым последствиям, сообщает агентство Associated Press.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан выразила обеспокоенность тем, что миллиарды людей в бедных странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. По ее словам, это может привести к "еще более тяжелой ситуации" и спровоцировать возникновение новых штаммов COVID-19.

"Мы считаем, что данные указывают на отсутствие необходимости применять дополнительные дозы", - сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны с низким уровнем дохода вакцинировали "лишь 2% своего населения". Он заявил, что "вакцинная несправедливость является позором для всего человечества".

Ранее гендиректор ВОЗ уже наложить временный мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин поставлялось в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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