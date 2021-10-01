Российские и пакистанские венные провели учения на Кубани

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие России и Пакистана на Кубани провели совместные учения "Дружба-2021" по уничтожению замаскированного командного пункта боевиков в условиях горно-лесистой местности, сообщает пресс-служба Южного овенного округа (ЮВО).

"Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв. Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, зарубежным гостям были представлены варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, а также способы их обнаружения и обезвреживания.

Учение на полигоне Молькино продлится до 9 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих вооруженных сил РФ и Пакистана.